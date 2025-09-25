Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo da parte dell’operatore di tre lotti di peperoni corno rossi ‘paprika spitz rot’ a marchio Jolife. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di pesticidi oltre i limiti consentiti dalla legge. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 500 grammi, con i numeri di lotto L2539219, L2539231 e L2540220. Nonostante il provvedimento sia datato 17/09/2025, il Ministero lo ha pubblicato soltanto nel tardo pomeriggio del 24/09/2025, con una settimana esatta di ritardo.

L’azienda Domaine Bhair sarl ha prodotto i peperoni corno richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in Station Salma 7665G, Sidi Bibi-Chtouka Ait Baha, in Marocco.

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare i peperoni corno rossi con i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

