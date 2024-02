I supermercati A&O e Famila hanno segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di patate fritte surgelate a marchio Happy Dì, linea di prodotti primo prezzo del Gruppo Commerciale Selex. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la sospetta presenza di residui di insetti nelle confezioni. Il prodotto in questione è venduto in sacchetti da 1 kg. Le confezioni richiamate sono identificabili dal numero di lotto AB23343 e dalla data di scadenza 12/2025 (codice EAN 8003100918444).

L’azienda Pizzoli Spa ha prodotto le patate fritte surgelate richiamate per Selex Gruppo Commerciale Spa, proprietario delle insegne A&O e Famila. Lo stabilimento di produzione si trova in via Zenzalino Nord 1, a Budrio, nella città metropolitana di Bologna.

In via cautelativa, l’azienda raccomanda di non consumare le patate fritte surgelate con la data di scadenza e il numero di lotto segnalati nell’avviso di richiamo. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

