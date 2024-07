Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di pancetta a cubetti affumicata a marchio S-Budget di Despar. Il motivo indicato nell’avviso di richiamo è la presenza del termine minimo di conservazione (TMC) sbagliato sul prodotto: 10/10/2094, invece di 10/10/2024. Il problema riguarda 84 cartoni, provenienti dalla linea di confezionamento F. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 200 grammi, con il numero di lotto 2404365 e il TMC errato 10/10/2094-F.

L’azienda Salumificio Pianellese Srl ha prodotto la pancetta affumicata a cubetti richiamata per Aspiag Service Srl (concessionaria dell’insegna Despar). Lo stabilimento di produzione si trova in via del Santuario 38, in località Strà, nel comune di Alta Val Tidone, in provincia di Piacenza (marchio di identificazione IT 755/L).

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare la pancetta a cubetti con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione errato sopra indicati e riportarla al punto vendita d’acquisto. In alternativa, le consumatrici e i consumatori che non desiderano restituire il prodotto richiamato, possono consumarlo preferibilmente entro il 10/10/2024.

