La catena di discount Lidl e il suo fornitore hanno richiamato precauzionalmente un lotto di orecchiette alle cime di rapa surgelate a marchio Italiamo. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la possibile presenza di corpi estranei metallici nel prodotto. Le confezioni interessate sono da 500 grammi con il numero di lotto LG271A e il termine minimo di conservazione (TMC) 03/2026 (codice EAN: 20423582).

L’azienda Industrie Rolli Alimentari S.p.A. ha prodotto le orecchiette alle cime di rapa richiamate per Lidl Italia. Lo stabilimento di produzione si trova in via Corradino D’Ascanio 2, ad Alanno, in provincia di Pescara.

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare le orecchiette con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita Lidl d’acquisto per il rimborso, anche senza presentare lo scontrino. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde di Lidl Italia 800 480048.

