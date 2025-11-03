Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo precauzionale da parte dell’operatore di alcuni lotti di noci sgusciate mezze a marchio Dream Fruits. La ragione indicata è l’assenza dell’etichettatura precauzionale degli allergeni: manca infatti la dicitura “Può contenere arachidi e altra frutta a guscio”. Il prodotto in questione è venduto in bicchieri in carta da 150 grammi, con i numeri di lotto M5154, 51805202, 51805232 e 51805247. Sull’avviso di richiamo non sono specificati i termini minimi di conservazione.

L’azienda Dream Fruits srl ha prodotto le noci sgusciate richiamate. Lo stabilimento di produzione si trova in via A. Meucci 25, a Calenzano, nella città metropolitana di Firenze.

A scopo precauzionale, si raccomanda alle persone allergiche alle arachidi e altra frutta a guscio di non consumare le noci con i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto. Il consumo delle noci interessate dal provvedimento è sicuro per le persone che non sono allergiche alle arachidi e altra frutta a guscio.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’azienda al numero 0558877472, oppure all’indirizzo email info@dreamfruits.it

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 226 richiami, per un totale di 514 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos IA (copertina), Ministero della Salute

