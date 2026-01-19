I supermercati Despar, a scopo precauzionale, hanno richiamato un lotto di filetti di nasello atlantico surgelati a proprio marchio. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la possibile presenza di corpi estranei all’interno della confezione. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 800 grammi al netto della glassatura, con il numero di lotto 14102025 e il termine minimo di conservazione (TMC) 10/2027.

L’azienda Mar Cabo – Produtos Congelados Lda ha prodotto i filetti di nasello richiamati per DesparItalia Scarl. Lo stabilimento di produzione si trova in Lugar das Carvalhas, Armazém 7, a Matosinhos, in Portogallo (marchio di identificazione PT R 0291 01 P CE).

In via cautelativa, Despar raccomanda di non consumare i filetti di nasello con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indiati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 11 richiami, per un totale di 40 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos (copertina) Despar

Iscriviti al servizio gratuito di allerta via email Iscriviti Al canale telegram Iscriviti

Al canale Whastapp Iscriviti

Al canale Instagram Broadcast Iscriviti



2