Le catene di supermercati Coop e Il Gigante hanno diffuso il richiamo precauzionale da parte dell’operatore di un lotto di mozzarella fresca a marchio Granarolo. Il motivo indicato nell’avviso di richiamo è la possibile presenza di corpi estranei di origine plastica. Il prodotto in questione è venduto in buste da 3×100 grammi, con il numero di lotto 192 e la data di scadenza 03/08/2025.

L’azienda Centrale del latte del Molise Srl ha prodotto la mozzarella richiamata per Granarolo Spa. Lo stabilimento di produzione si trova in contrada da Macere snc, a Vinchiaturo, in provincia di Campobasso (marchio di identificazione IT 14 9 UE).

In via cautelativa, l’azienda raccomanda di non consumare la mozzarella con la data di scadenza e il numero di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 141 richiami, per un totale di 363 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

