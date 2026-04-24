Il Ministero della Salute e i supermercati Coop hanno segnalato il richiamo da parte dell’operatore di un lotto di mozzarella da latte del Mugello bio a marchio Amù – Amore Bio. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è un errore di etichettatura: sulle confezioni è presente la data di scadenza errata 30/05/2026. La data di scadenza corretta è 30/04/2026. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 125 grammi (peso sgocciolato), con il numero di lotto 098 e la data di scadenza sbagliata 30/05/2026.

L’azienda Caseificio Artlatte Srl ha prodotto la mozzarella richiamata per Agriambiente Mugello Sca. Lo stabilimento di produzione si trova in via Giacomo Puccini 1816, a Porcari, in provincia di Lucca (marchio di identificazione IT 09 68 UE). Coop fa sapere che il prodotto in questione è venduto solo in alcuni punti vendita della Toscana.

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare la mozzarella con il numero di lotto sopra indicato oltre la data di scadenza corretta del 30/04/3036. In alternativa, le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 80 richiami e ritiri, per un totale di 190 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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