Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte dell’operatore di un lotto della miscela di spezie per masala (o curry) di manzo (‘beef masala’) a marchio Bashundhara. La ragione indicata nell’avviso di richiamo è la presenza di pesticidi non specificati nel prodotto in questione. Le confezioni interessate sono da 100 grammi, con il numero di lotto M524TMC10MAG2026 e, appunto, il termine minimo di conservazione (TMC) 10/05/2026.

L’azienda Bashundhara ha prodotto il preparato per beef masala richiamato. Il prodotto è commercializzato dall’azienda RKS di Ali Noor Khan Snc. L’avviso di richiamo non indicato l’indirizzo dello stabilimento di produzione.

In via cautelativa, l’azienda raccomanda di non consumare il mix di spezie per beef masala con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2024 Il Fatto Alimentare ha segnalato 223 richiami, per un totale di 571 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos (copertina), Ministero della Salute

Iscriviti al servizio gratuito di allerta via email Iscriviti Oppure al canale telegram Iscriviti



2