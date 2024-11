Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo da parte del produttore di alcuni lotti di uva golden disidratata e di mix di frutta secca ed essiccata venduti con i marchi La Conserviera, Mainardi Nicola, Spreafico, Suni, Vacilfrutta e Vital Sì. Il motivo indicato negli avvisi di richiamo è la presenza di residui del pesticida Phosmet. Nonostante siano datati 08/11/2024, il Ministero della Salute ha diffuso i richiami soltanto nel pomeriggio di oggi, 18/11/2024, con un ritardo di 10 giorni.

I prodotti interessati

Melange esotico La Conserviera, in buste da 250 grammi, con il numero di lotto 240724052;

Misto frutta esotica La Conserviera, in sacchetti da 5 kg, con il numero di lotto 240711054;

Mix dello sportivo La Conserviera, in sacchetti da 5 kg, con il numero di lotto 240711055;

Uva Cile golden La Conserviera, in buste da 250 grammi, con il numero di lotto 240708062;

Melange esotico (mix frutta secca e disidratata) Mainardi Nicola, in vassoi da 180 grammi, con il numero di lotto 240715064 ( aggiornamento del 19/11/2024 );

); Melange esotico (mix frutta secca e disidratata) Mainardi Nicola, in vassoi da 250 grammi, con i numeri di lotto 240711067, 240718065 e 240709016 ( aggiornamento del 19/11/2024 );

); Mix frutta secca e disidratata Mainardi Nicola, in vassoi da 300 grammi, con il numero di lotto 240716012

( aggiornamento del 19/11/2024 );

); Uva jumbo golden Mainardi Nicola, in buste da 250 grammi, con il numero di lotto 240724061;

Uva jumbo golden disidratata Mainardi Nicola, in vassoi da 250 grammi, con il numero di lotto 240704025;

Uva jumbo golden disidratata Mainardi Nicola, in vassoi da 200 grammi, con il numero di lotto 240725020;

Uva jumbo golden disidratata Mainardi Nicola, in vassoi da 300 grammi, con il numero di lotto 240709043;

Running mix Spreafico, in vaschette da 250 grammi, con il numero di lotto 240724060;

Melange esotico Suni, in buste da 180 grammi, con il numero di lotto 240722072;

Uva jumbo golden disidratata Suni, in buste da 250 grammi, con i numeri di lotto 240711001 e 240716001;

Mix frutta secca e disidratata Vacilfrutta, in vassoi da 180 grammi, con il numero di lotto 240711083;

Mix frutta secca e disidratata Vacilfrutta, in vaschette da 400 grammi, con il numero di lotto 240711073;

Melange esotico Vital Sì, in secchielli da 3 kg, con i numeri di lotto 240718026 e 240729047;

Mix colazione Vital Sì, in vaschette da 450 grammi, con il numero di lotto 240710013;

Mix essenza Vital Sì, in vaschette da 150 grammi, con il numero di lotto 240718028.

Tutti i prodotti interessati dal provvedimento hanno il termine minimo di conservazione (TMC) 31/07/2025.

Il produttore

L’azienda Mainardi Nicola Srl ha prodotto tutte le confezioni di uva jumbo golden e i mix di frutta secca ed essiccata richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova a Lendinara, in provincia di Rovigo.

In via cautelativa, l’azienda raccomanda di non consumare i prodotti con i numeri di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso delle confezioni richiamate possono restituirle al punto vendita d’acquisto.

