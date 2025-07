Il Ministero della Salute e diverse catene di supermercati hanno segnalato tre nuovi richiami. Si tratta di miniburger vegetali Kioene con un problema di etichettatura, aglio granulare venduto da IN’s Mercato per rischio chimico e alcuni salami e salsicce per rischio microbiologico.

Il richiamo dei miniburger Kioene

I supermercati Coop, Esselunga, Il Gigante e Tigros hanno diffuso il richiamo di un lotto di miniburger vegetali broccoli, carote e zucchine a marchio Kioene. Il motivo indicato nell’avviso di richiamo è l’assenza dell’etichettatura in lingua italiana. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 200 grammi, con il numero di lotto 256093669 e la data di scadenza 15/07/2025.

L’azienda Kioene Spa ha prodotto i miniburger richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in via Caltana 43, a Villanova di Camposampiero, in provincia di Padova.

Il richiamo dell’aglio granulare IN’s

La catena di discount IN’s Mercato, invece, ha richiamato due lotti di aglio granulare del suo marchio Premiati Sapori. La ragione indicata è la presenza di anidride solforosa in quantità superiore rispetto ai limiti di legge. Il prodotto interessato è venduto in vasetti con i numeri di lotto LF4240BA e LF4241AA e i termini minimi di conservazione (TMC) 27/08/2025 e 28/08/2028.

L’azienda Ubena Alimentare ha prodotto l’aglio granulare per IN’s Mercato.

Il richiamo dei salami e delle salsicce

Il Ministero della Salute, infine, ha pubblicato il richiamo precauzionale di un lotto di salsiccia, salsiccetta, salametto di puro suino, salame di puro suino, salametto di suino/asino e salametto suino/bovino a marchio Salumificio Moltoni. Il motivo indicato sugli avvisi di richiamo è la possibile presenza di Salmonella. I prodotti interessati sono venduti a peso, con il numero di lotto 260525A (corrispondente alla data di produzione) e senza data di scadenza (salami) oppure con la data di scadenza 10/06/2025 (solo salsiccia e salsiccetta), già trascorsa al momento del richiamo, il 23/06/2025. Il Ministero ha poi diffuso gli avvisi dopo un’altra settimana, il 30/06/2025.

L’azienda Spendibene di Moltoni Srl ha prodotto le salsicce e i salami richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in via Casacce 8/10, a Chiuro, in provincia di Sondrio (marchio di identificazione IT 9 2545 L CE).

In via cautelativa , si raccomanda di non consumare i prodotti con i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

