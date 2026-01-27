La catena specializzata in prodotti biologici NaturaSì ha richiamato un lotto di miglio decorticato biologico a proprio marchio. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di alcaloidi tropanici oltre i limiti previsti dal Regolamento UE 915/2023. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 500 grammi, con il numero di lotto 533451751 e il termine minimo di conservazione (TMC) 24/12/2026.

L’azienda B.F. Agro-Industriale Srl ha prodotto il miglio decorticato bio per EcorNaturaSì SpA. Lo stabilimento di produzione si trova in via delle Bonifiche Ferraresi 13/G, a Jolanda di Savoia, in provincia di Ferrara.

A scopo precauzionale, NaturaSì raccomanda di non consumare il miglio decorticato biologico con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto della catena, dove sarà sostituito o rimborsato.

