Alla fine della scorsa settimana, il Ministero della Salute e alcuni supermercati hanno pubblicato il richiamo di varie tipologie di miele Ambrosoli per rischio chimico. È stato segnalato anche un lotto di formaggio di pecora per rischio microbiologico.

Il richiamo del miele Ambrosoli

Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo da parte del produttore di diversi lotti e tipologie di miele a marchio Ambrosoli per la presenza di residui di antiparassitari.

I prodotti interessati sono i seguenti:

L’azienda G.B. Ambrosoli Spa ha prodotto il miele richiamato. Lo stabilimento di produzione si trova in via G.B. Ambrosoli 12, a Uggiate con Ronago, in provincia di Como.

Il richiamo del pecorino

Il Ministero ha segnalato anche il richiamo da parte del produttore di un lotto di pecorino (formaggio dolce di pecora prodotto con latte crudo) a marchio Orgolesu. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di Escherichia coli STEC. Il prodotto in questione è venduto in forme da 2,5 kg con il numero di lotto H6 e la data di scadenza 26/03/2026.

L’Azienda Agricola F.lli Podda di Podda Francesco Maria e S.S. ha prodotto il pecorino richiamato. Lo stabilimento di produzione si trova in lovalità “Pedru Fumu” a Santu Lussurgiu, in provincia di Oristano (marchio di identificazione UE IT 20 291).

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare i prodotti con i numeri di lotti sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

