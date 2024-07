La catena di negozi biologici NaturaSì ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di limonata biologica a marchio Baule Volante. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è un “problema di mancata corretta sigillatura dei tappi e fuoriuscita di liquido”. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 4×275 ml con il numero di lotto L23349OF e il termine minimo di conservazione (TMC) 15/12/2024.

L’azienda Fonti di Posina Spa ha prodotto la limonata richiamata per Biotobio Srl. Lo stabilimento di produzione si trova in località Crescione, a Ormea, in provincia di Cuneo.

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare la limonata con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Si consiglia alle consumatrici e ai consumatori eventualmente in possesso delle bottiglie richiamate di non aprirle, tenerle lontano da fonti di calore e riportarle al punto vendita d’acquisto dove si provvederà alla sostituzione o al rimborso del prodotto.

