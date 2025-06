I discount Lidl e Aldi hanno segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di alcuni lotti di insalata di mare con surimi, totano, cozze e vinaigrette e quella della tradizione salentina a marchio Cuochi & Pescatori (aggiornamento del 10/06/2025). La ragione indicata nell’avviso di richiamo è la possibile presenza di Listeria monocytogenes. I prodotti interessati sono i seguenti:

Insalata di mare con surimi, totano, cozze e vinaigrette, in vaschette da 300 grammi con le date di scadenza dal 13/06/2025 al 27/06/2025:

Insalata di mare della tradizione salentina, in vaschette da 250 grammi, appartenenti ai lotti INSM27/05/25 con la scadenza 09/06/2025, INSM28/05/25 con la scadenza 10/06/2025, INSM31/05/25 con la scadenza 13/06/2025, INSM03/06/25 con la scadenza 16/06/2025, e INSM04/06/25 con la scadenza 17/06/2025.

L’azienda Marevivo Srl ha confezionato l’insalata di mare richiamata. Lo stabilimento si trova in zona PIP, S.P. 208 n° 10, a Castro, in provincia di Lecce (marchio di identificazione IT G4H5T UE).

In via cautelativa, Lidl, Aldi e l’azienda raccomandano di non consumare l’insalata di mare con le scadenze sopra indicate. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono riportarlo al punto vendita per il rimborso, anche senza presentazione dello scontrino. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’azienda Marevivo Srl scrivendo all’indirizzo email qualita@marevivocastro.com

