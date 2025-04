Con una settimana di ritardo, anche il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di alcuni lotti di latte intero omogeneizzato pastorizzato a temperature elevate per la possibile presenza di corpi estranei. Oltre ai marchi Polenghi Lombardo, Mukki e Latteria Soresina già indicati da diverse catene di supermercati (leggi qui l’articolo sul primo richiamo), sono coinvolti anche i marchi Latte Verona, Fior di Maso, Giglio e Cappuccino Lovers, venduti in bottiglie da 1 litro, con i numeri di lotto 15/05/25 B (Latte Verona, Fior di Maso e Giglio) e 17/05/25 B (Cappuccino Lovers), corrispondenti alle date di scadenza.

L’azienda Centrale del Latte d’Italia Spa ha prodotto tutti i marchi richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in via A. Faedo 60, a Vicenza.

In via cautelativa, l’azienda raccomanda di non consumare il latte intero con le date di scadenza e i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 74 richiami, per un totale di 262 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche. © Riproduzione riservata Foto: Depositphotos (copertina), Ministero della Salute Iscriviti al servizio gratuito di allerta via email Iscriviti Oppure al canale telegram Iscriviti

2