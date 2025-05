Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte dell’operatore di tutti i lotti e le scadenze di Java Monster gusti French Vanilla e Mocha: si tratta di una linea di bevande al caffè del noto marchio di energy drink Monster Energy. Il motivo del richiamo è la presenza di una percentuale di caffeina troppo elevata, 300 mg. I prodotti interessati sono venduti in lattine da 444 ml.

Le bevande della linea Java Monster non sono commercializzate direttamente in Italia, tuttavia si possono trovare in catene e negozi specializzati nella vendita di prodotti importati. Nel caso specifico, l’azienda Sapori Artigianali Srl, titolare della catena ODStore, ha distribuito le lattine richiamate nel nostro Paese.

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare le bevande al caffè Java Monster gusto French Vanilla e Mocha. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita Iper d’acquisto.

