L’azienda Solimè Srl ha richiamato precauzionalmente tutti i lotti del suo integratore alimentare antiacido in gel a base di sorbo, aloe, colostro e sodio alginato ‘Gastrogel’. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la possibile presenza dell’allergene uovo non dichiarato (e non “nuovo” come riportato erroneamente da diversi media). Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 20 stick da 6 grammi l’uno.

Il provvedimento è datato 07/07/2025, anche se il Ministero della Salute lo ha pubblicato solo dopo una settimana, nel tardo pomeriggio di lunedì 14/07/2025, come riferisce lo Sportello dei Diritti. Dal giorno successivo, tuttavia, la pagina dedicata ai richiami alimentari del Ministero è malfunzionante e non mostra più gli avvisi degli ultimi 12 mesi. Contattata da Il Fatto Alimentare, l’azienda ha confermato che il richiamo è stato effettuato per la possibile presenza di uovo, e che è in attesa dei risultati delle controanalisi.

L’azienda Solimè Srl ha prodotto l’integratore alimentare richiamato. Lo stabilimento di produzione si trova in via C. A. Dalla Chiesa 10, a Cavriago, in provincia di Reggio Emilia.

A scopo precauzionale, si raccomanda alle persone allergiche di non consumare l’integratore alimentare sopra indicato. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

