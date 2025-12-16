Il Ministero della Salute e le catene di supermercati Conad e Coop hanno segnalato tre nuovi richiami. Si tratta rispettivamente di: due tipi di caciotta per micotossine, un barbecue elettrico per un problema di sicurezza e una salsiccia secca per rischio microbiologico.

Il richiamo delle caciotte

Il Ministero ha diffuso il richiamo da parte del produttore di un lotto di caciotta campagnola e di caciotta di mucca pompea prodotte dall’azienda Santa Maria. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di aflatossina A1. Le caciotte in questione sono vendute in forme da 1 kg con il numero di lotto 60125246 e il termine minimo di conservazione (TMC) 20/01/2026.

L’azienda Santa Maria Srl ha prodotto le caciotte richiamate. Lo stabilimento di produzione si trova in via Santa Maria di Galeria 564, a Roma Capitale (marchio di identificazione IT 12/057 CE).

Il richiamo del barbecue elettrico

I supermercati Conad, invece, hanno pubblicato il richiamo precauzionale da parte dell’operatore di cinque lotti di barbecue elettrico a marchio Ardes. La ragione indicata è la presenza di un problema di sicurezza: se utilizzato senza l’acqua nell’apposita vaschetta raccogli grassi, c’è la possibilità che si producano fiammate e che si incendi la cornice plastica intorno alla griglia. Il prodotto interessato presenta il numero di identificazione ARBBQ02 e lotti numero 1722, 1323, 0925, 1425 e 3225, indicati sia sul barbecue, che sulla scatola (vedi foto).

L’azienda Poly Pool Spa di via Sottocorona 21/B a Parre (provincia di Bergamo) ha commercializzato il barbecue richiamato, che è prodotti in Cina. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’azienda al numero di telefono 035 4104000 e/o all’indirizzo email ardes@polypool.it

Il richiamo della salsiccia passita

Coop, infine, ha segnalato il richiamo ad opera del produttore di un lotto di salsiccia passita senza antibiotici a marchio I Malafronte (e non Molino Spadoni come erroneamente indicato da Coop), per la presenza di Salmonella spp. Il prodotto coinvolto è venduto in pezzi interi da 250 grammi circa, con il numero di lotto 161025. Non è indicato un termine minimo di conservazione.

Il Salumificio I Malafronte Srl ha prodotto la salsiccia passita richiamata. Coop fa sapere che il provvedimento interessa solo alcuni punti vendita di Coop Alleanza 3.0 nell’area della Romagna e delle Marche.

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare (o utilizzare, nel caso del barbecue) i prodotti con i numeri di lotti sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 263 richiami, per un totale di 577 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos (copertina), Ministero della salute, Conad, Coop

