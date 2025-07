L’azienda Solimè Srl ha sospeso temporaneamente dalla vendita tutti i lotti del suo integratore alimentare antiacido in gel a base di sorbo, aloe, colostro e sodio alginato ‘Gastrogel’. Il motivo indicato è la necessità di aggiornamento formale della dichiarazione ingredientistica, a seguito di una verifica esterna, per la corretta classificazione di un componente. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 20 stick da 6 grammi l’uno.

Il provvedimento, datato 07/07/2025, come riferisce lo Sportello dei Diritti, che però parla della presenza di un “allergene nuovo” non dichiarato e di rischio grave per gli allergici. Contattata da Il Fatto Alimentare, l’azienda ha confermato che erano in corso controanalisi per la possibile presenza di uovo. In seguito, in un comunicato Solimé ci ha fatto sapere che “Le analisi effettuate da laboratorio accreditato hanno escluso la presenza dell’allergene in questione, confermando la totale sicurezza del prodotto per il consumatore.”

L’azienda Solimè Srl ha prodotto l’integratore alimentare richiamato. Lo stabilimento di produzione si trova in via C. A. Dalla Chiesa 10, a Cavriago, in provincia di Reggio Emilia.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos (copertina)

Iscriviti al servizio gratuito di allerta via email Iscriviti Oppure al canale telegram Iscriviti



2