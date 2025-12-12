Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di salsiccia e salamella di suino vendute con i marchi NaturAmica e HRC Gourmeat. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di un corpo estraneo metallico. I prodotti in questione sono venduti in confezioni da 250 grammi a 2,5 kg con il numero di lotto 533501 e le date di scadenza dal 10/12/2025 al 17/12/2025.

L’azienda Franzin Carni Srl ha prodotto le salsicce e le salamelle richiamate. Lo stabilimento di produzione si trova in via delle Industrie II 9, a Meolo, nella città metropolitana di Venezia (marchio di identificazione IT 1525S UE).

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare la salsiccia e la salamella con il numero di lotto e le date di scadenza sopra indicate. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 260 richiami, per un totale di 573 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

