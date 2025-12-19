Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di ciccioli sottovuoto a marchio Serafini. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di Listeria monocytogenes rilevata in un’unità campionaria. Il prodotto in questione è venduto in tranci sottovuoto da 400-500 grammi, con il numero di lotto 07/2025, corrispondente al mese di produzione, e la data di scadenza 31/03/2026.

L’azienda Industria Casearia Serafini Roberto & C. Srl ha prodotto i ciccioli richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in strada Agazzana 59, a Piacenza (marchio di identificazione CE IT 08 468).

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare i ciccioli con la data di scadenza e il numero di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto, oppure smaltirlo, fa sapere l’azienda.

