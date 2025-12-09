Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte dell’operatore di un lotto di colatura di alici riserva a marchio Armatore. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di un tasso di istamina superiore ai limiti consentiti dalla legge. Il prodotto in questione è venduto in bottigliette di vetro da 100 ml con il numero di lotto CLV7/23 e il termine minimo di conservazione (TMC) 01/07/2027.

L’azienda Consorzio Bluefish ha prodotto la colatura di alici richiamata. Lo stabilimento di produzione si trova in via Terre Risaie 29, a Salerno (marchio di identificazione IT U6W7B СЕ).

In via cautelativa, l’azienda raccomanda di non consumare la colatura di alici con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’azienda al numero 089301183

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 258 richiami, per un totale di 567 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

