I supermercati Bennet hanno segnalato il richiamo volontario di alcuni lotti dell’integratore alimentare Ensure Advance Vegetale gusto mandorla in polvere dell’azienda farmaceutica Abbott. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la possibile presenza di tracce di proteine del latte non dichiarate in etichetta. Il prodotto in questione è venduto in barattoli da 400 grammi e 850 grammi con i numeri di lotto 1195476, 1210475, 1210476 e 1212907.

A scopo precauzionale, Abbott raccomanda alle persone allergiche alle proteine del latte di non consumare l’integratore alimentare con i numeri di lotto sopra indicati e restituirlo al punto vendita d’acquisto. Per gli acquisti online, è possibile contattare il servizio clienti dell’e-commerce per istruzioni su come restituire il prodotto per ottenere un rimborso. Le consumatrici e i consumatori che non sono allergici al latte possono continuare a utilizzare l’integratore senza rischi.

Per ulteriori informazioni, fa sapere l’azienda, è possibile contattare il servizio clienti Abbott al numero 800 025538 dalle 08.00 alle 17.00, dal lunedì al venerdì.

