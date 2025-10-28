I supermercati Pam Panorama hanno segnalato il richiamo di un lotto di insalata di riso nero con pollo arrostito, pomodori secchi e olive verdi prodotto da Soulkitchen. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza accertata di Listeria monocytogenes nel prodotto. Le confezioni interessate dal provvedimento sono vaschette da 220 grammi, con il numero di lotto PF_120360_07102025 e la data di scadenza 28/10/2025.

L’azienda Soulkitchen Srl ha prodotto l’insalata di riso nero richiamata. Lo stabilimento di produzione si trova in via Marco Fabio Quintiliano 25, a Milano (marchio di identificazione IT R764M CE).

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare l’insalata di riso nero con la data di scadenza sopra indicata e il numero di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 220 richiami, per un totale di 505 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

