I supermercati Il Gigante hanno diffuso il richiamo precauzionale da parte dell’operatore di un lotto di hamburger di bovino (razza chianina) prodotti da Coprocar S. Nicolò. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è un errore di etichettatura: sulle confezioni, infatti, non è indicata la data di scadenza. Il prodotto in questione è venduto in vaschette da 360 grammi circa, con il numero di lotto 25-2839 e la data di scadenza 10/10/2025.

L’azienda Cooperativa Produttori Carne cc.dd. S. Nicolò Società Cooperativa Agricola ha prodotto gli hamburger di bovino richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in via dello Scalo 14, Montecastrilli, in provincia di Terni (marchio di identificazione IT 2376/S UE).

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare gli hamburger di chianina con il numero di lotto sopra indicato oltre la data di scadenza 10/10/2025. In alternativa, le consumatrici e i consumatori in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto, fa sapere l’azienda.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 196 richiami, per un totale di 460 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

