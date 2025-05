Penny Market e il suo fornitore hanno richiamato un lotto di granella di pistacchi Amonatura, marchio della catena di discount. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di livelli di ocratossina A superiori ai limiti di legge. Il prodotto in questione è venduto in sacchetti da 50 grammi, con il numero di lotto P25059GP e il termine minimo di conservazione (TMC) 03/2026.

L’azienda Ciavolino Daniele e Figli Srl ha prodotto la granella di pistacchi richiamata per Penny Market Srl. Lo stabilimento di produzione si trova in via Campo di Carne 20/4, ad Ardea, nella città metropolitana di Roma Capitale.

Penny Markey fa sapere che il provvedimento interessa i punti vendita delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria.

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare la granella di pistacchi con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto, per eventuale sostituzione o rimborso. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il produttore al numero 06 9102206.

