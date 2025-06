Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di formaggio Agrél stagionato a marchio Arnoldi. Il motivo indicato nell’avviso di richiamo è il riscontro della presenza di Listeria monocytogenes. Il prodotto coinvolto è distribuito sotto forma di formaggini sfusi confezionati in vasche da 850 grammi circa, con il numero di lotto 520020 e la data di scadenza 12/06/2025. Nonostante il provvedimento sia datato 30/05/2025, il Ministero lo ha pubblicato soltanto nel tardo pomeriggio di ieri, 09/06/2025, con più di 10 giorni di ritardo e molto vicino alla scadenza dei formaggi richiamati.

L’azienda Casearia Arnoldi Valtaleggio Srl ha prodotto il formaggio Agrél richiamato. Lo stabilimento di produzione si trova in via Piazze 156, a Taleggio, in provincia di Bergamo (marchio di identificazione CE IT 03 272).

In via cautelativa, si raccomanda di non consumare il formaggio con la data di scadenza e il numero di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

