La catena di discount In’s ha richiamato, in via precauzionale, un lotto di filetti di tonno surgelati del suo marchio Selezione Più. Il motivo indicato nell’avviso di richiamo è la possibile presenza di istamina in quantità superiore rispetto a quanto consentito: l’eccesso di istamina può causare la sindrome sgombroide. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 250 grammi, con il numero di lotto 05691660824 e e la data di scadenza 05/08/2026.

L’azienda tedesca I. Schroeder KG (GmbH & Co) ha prodotto i filetti di tonno richiamati per In’s. L’impresa ha sede in Am Sandtorkai 37, ad Amburgo, in Germania.

A scopo precauzionale, la catena raccomanda di non consumare i filetti di tonno con la data di scadenza e il numero di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita In’s d’acquisto per la sostituzione o il rimborso entro il 19/06/2025.

