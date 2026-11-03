La catena di discount IN’s Mercato ha richiamato un altro lotto di filetti di tonno surgelato a marchio Selezione Più per la possibile presenza di istamina oltre i limiti di legge. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 250 grammi, con il numero di lotto 76504-01-001 e tutti i termini minimi di conservazione (TMC) associati.

A produrre i filetti di tonno surgelati richiamati per IN’s questa volta è stata l’azienda Jude Foods India Private Limited. Lo stabilimento di produzione si trova a North Thamaraikulam, in India.

Due settimane fa, il 19 ottobre, la catena aveva già richiamato un altro lotto di filetti di tonno surgelati Selezione Più per la possibile presenza di istamina oltre i limiti. Tuttavia, in quel caso il fornitore era l’azienda tedesca I. Schroeder KG (leggi qui il precedente richiamo dei filetti di tonno).

In via cautelativa, IN’s raccomanda quindi di non consumare il prodotto con il numero di lotto sopra indicato. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei filetti di tonno surgelati richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto per la sostituzione o il rimborso.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 233 richiami e ritiri, per un totale di 520 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata. Foto: Depositphotos (copertina), IN’s Mercato