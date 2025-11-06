Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte dell’operatore di un lotto di fieno greco essiccato ‘kasoori methi’ a marchio Schani. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di cloripirifos, un pesticida organofosfato vietato in Unione Europea. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 100 grammi, con il numero di lotto 07/KM e il termine minimo di conservazione (TMC) 07/2026. Nonostante il provvedimento sia datato 29/10/2025, il Ministero della Salute lo ha pubblicato soltanto nel pomeriggio di ieri, 05/11/2025, con una settimana di ritardo.

L’azienda tedesca Global Foods Trading GmbH ha importato dall’India il fieno greco richiamato e lo ha distribuito in tutta Europa (almeno 21 Paesi, secondo quanto riportato dal RASFF).

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare il fieno greco con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al unto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 228 richiami, per un totale di 522 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

