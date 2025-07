Il Ministero della Salute, dopo alcuni giorni di malfunzionamenti del portale dedicato alle allerte alimentari, ha pubblicato i richiami di alcuni prodotti. Si tratta di tre marchi di zampone precotto a fette per un problema di confezionamento, e di un lotto di gamberetti in salamoia per allergeni non dichiarati.

Il richiamo delle fette di zampone

Il Ministero ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di fette di zampone precotto senza pelle venduto con i marchi Il Viaggiator Goloso, Consilia e Palmieri. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la possibile presenza di un difetto della saldatura della busta sottovuoto. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da due fette (150 grammi), con il numero di lotto 02449040 e i termini minimi di conservazione (TMC) 24/12/2026 (Il Viaggiator Goloso) e 01/06/2027 (Consilia e Palmieri).

L’azienda Salumificio Mec Palmieri Spa ha prodotto le fette di zampone richiamate vendute con i diversi marchi. Lo stabilimento di produzione si trova in via Canaletto 16/a, a San Prospero, in provincia di Modena (marchio di identificazione IT 226 L CE).

In via cautelativa, l’azienda raccomanda di non consumare le fette di zampone con i marchi, il numero di lotto e i termini minimi di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono quindi restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato.

Il richiamo dei gamberetti in salamoia

Il Ministero della Salute, inoltre, ha diffuso il richiamo da parte dell’operatore di un lotto di gamberetti rosa in salamoia precotti e sgusciati a marchio Gamberetti Artico. La ragione indicata, in questo caso, è la presenza di solfiti non dichiarati in etichetta. Il prodotto interessato è venduto in vasetti da 125 grammi, con il numero di lotto L4 e la data di scadenza 08/08/2025.

L’azienda Polar Seafood Esbjerg A/S ha prodotto i gamberetti in salamoia richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in H.E. Bluhmes Vej 30, a Esbjerg, in Danimarca (marchio di identificazione DK-4135 CE).

A scopo precauzionale, si raccomanda alle persone allergiche ai solfiti e all’anidride solforosa di non consumare i gamberetti rosa in salamoia con la data di scadenza e il numero di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

