I supermercati Basko hanno diffuso il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di Feta Dop a cubetti Altoproteico Neogal. La ragione indicata sull’avviso di richiamo è la presenza di un insetto in una confezione, segnalata da un organo di controllo. Il prodotto in questione è venduto in barattoli da 150 grammi, con il numero di lotto FE1140275 con il termine minimo di conservazione (TMC) 19/05/2027.

L’azienda Neogal SA ha prodotto la Feta Dop richiamata. Lo stabilimento di produzione si trova End 1st July st., a Drama, in Grecia (marchio di identificazione GR 10.2.856 EC). Il prodotto è distribuito in Italia da Neogal Italia di via A. Gatti 17/5, Località Borgo San Lorenzo, nella città metropolitana di Firenze.

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare la Feta Dop a cubetti con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 112 richiami e ritiri, per un totale di 242 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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