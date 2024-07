Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di diversi lotti di farina di pistacchi a marchio Fruit’s Better. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di livelli di ocratossina A superiori al limite previsto dal Reg. UE 2023/915 di 5 µg/kg. L’azienda fa sapere anche che potrebbero verificarsi “possibili disturbi gastrointestinali dovuto all’ingestione dell’alimento contaminato da elevate concentrazioni di OTA (ocratossina A, ndr)”. Il prodotto in questione è venduto in sacchetti da 200 grammi, con i numeri di lotto 24074, 24078, 24080, 24088, 24094, 24095, 24106 e 24113 e i termini minimi di conservazione (TMC) 31/03/2025 e 30/04/2025.

L’azienda Mocerino Frutta Secca Srl ha prodotto la farina di pistacchi richiamata. Lo stabilimento di produzione si trova in via Pizzone 5, a Somma Vesuviana, nella città metropolitana di Napoli.

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare la farina di pistacchi con i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

