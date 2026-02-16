Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di farina di pistacchio a marchio Belbake di Lidl. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di Salmonella riscontrata nel corso di un’analisi svolta in autocontrollo. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 100 grammi, con il numero di lotto L1025287 e il termine minimo di conservazione (TMC) 31/10/2026 (EAN: 4056489795193).

L’azienda Gustibus Alimentari ha prodotto la farina di pistacchio richiamata per Lidl Italia s.r.l. a socio unico. Lo stabilimento di produzione si trova in Contrada Milocca, Zona Industriale Dittaino, ad Assoro, nel kibero consorzio comunale di Enna.

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare la farina di pistacchio con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita Lidl d’acquisto, dove sarà rimborsato.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 25 richiami, per un totale di 85 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

