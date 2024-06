Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte dell’operatore di un lotto di prodotti dolciari da forno “ventaglini di pasta sfoglia” a marchio Dolciando di Eurospin, perché nelle confezioni del prodotto sono presenti “margheritine albicocca” anziché i “ventaglini”. Di conseguenza sono presenti allergeni non dichiarati in etichetta: uovo, latte e frutta a guscio. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 220 grammi, con il numero di lotto L207 e il termine minimo di conservazione (TMC) 15/02/2025.

L’azienda Bianco Forno ha prodotto i dolci richiamati per Eurospin Italia Spa. Lo stabilimento di produzione si trova in via Mazzei 1, a Fornacette-Calcinaia, in provincia di Pisa.

In via cautelativa, si raccomanda alle persone allergiche a uova, latte e frutta a guscio di non consumare le margheritine albicocca nella confezione dei ventaglini con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori che non sono allergici a uova, latte e frutta a guscio possono mangiare il prodotto senza rischi.

