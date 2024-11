Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte dell’operatore di due lotti di durian intero e sgusciato dalla Thailandia a marchio Safety Fresh Limited Partnership. La ragione indicata sull’avviso di richiamo è la presenza di pesticidi in quantità superiore ai limiti consentiti, rilevata da analisi effettuate da Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna su un campione del prodotto intero prelevato all’aeroporto di Malpensa. Il richiamo del durian sgusciato è stato effettuato in via cautelativa, poiché dello stesso fornitore. I prodotti interessati appartengono ai lotti numero 0007331024-13243 (intero) e 0007331024-13244 (sgusciato).

L’azienda Safety Fresh Limited Partnership ha prodotto il durian richiamato in Thailandia, mentre l’impresa CM Foodmarket Srl di via Gaudenzio Fantoli 15/9 a Milano lo ha commercializzato in Italia.

A scopo precauzionale, il distributore italiano raccomanda di non consumare il durian intero e sgusciato con i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto, oppure smaltirlo, fa sapere CM Foodmarket.

