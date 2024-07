Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di cracker (descritti come biscotti salati) Energy Plus, Elachi, First Choice e Saltes a marchio Olympic, i cracker farciti Lexus Well Food, e i salatini Chanachur. La ragione indicata sull’avviso di richiamo è un “problema di etichettatura” non specificato. Il Ministero, però, ha inserito il provvedimento nella categoria “rischio presenza di allergeni”. I prodotti in questione appartengono ai lotti K1223 e 01, con i termini minimi di conservazione 11/05/2025 e 27/11/2025.

L’azienda Safiya Srl commercializza i cracker, i biscotti salati e i salatini richiamati in Italia. Nell’avviso non sono indicate le aziende e gli stabilimenti di produzione.

A scopo precauzionale, si raccomanda, soprattutto alle persone con allergie alimentari, di non consumare i prodotti con i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2024 Il Fatto Alimentare ha segnalato 154 richiami, per un totale di 429 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos (copertina), Ministero della Salute

Iscriviti al servizio gratuito di allerta via email Iscriviti Oppure al canale telegram Iscriviti



2