Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte dell’operatore di un lotto di cozze o mitili (Mytilus galloprovincialis) provenienti dalla Spagna a marchio L’Acquachiara. La ragione indicata sull’avviso di richiamo è la presenza di Salmonella ed Escherichia coli oltre i limiti di legge, rilevata a seguito di campionamento ufficiale. Il prodotto in questione è venduto in reti da 1 kg, con il numero di lotto B4122. Questa tipologia di prodotto non ha una data di scadenza: i molluschi devono essere vivi al momento dell’acquisto.

L’azienda L’Acquachiara Srl ha confezionato le cozze richiamate. Lo stabilimento si trova in via Orti Ovest 1, a Chioggia, nella città metropolitana di Venezia (marchio di identificazione IT 560 CSM UE).

In via cautelativa, si raccomanda di non consumare le cozze con il numero di lotto sopra indicato. L’azienda fa sapere che le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 219 richiami, per un totale di 504 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

