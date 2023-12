Il Ministero della Salute ha segnalato altri due richiami da parte dell’operatore di prodotti a marchio Vivere Alcalino, azienda specializzata in prodotti per la dieta alcalina. Il primo prodotto richiamato è un correttore di acidità e antiossidante AlkaCoffee & Drinks, in confezioni da 42 ml, per elevato contenuto di idrossido di potassio “che determina gravi effetti sulla salute (effetto caustico) in caso di ingestione del prodotto tal quale o in caso di insufficiente diluizione”. Nel prodotto, inoltre, sono presenti additivi non consentiti (E300 ed E325). Sono richiamati tutti i lotti. L’azienda Esadea Srl ha prodotto il correttore di acidità per Vivere Alcalino Srl. Lo stabilimento di produzione si trova in S.P. Villa Castelli per Grottaglie km.1, a Villa Castelli, in provincia di Brindisi.

Il secondo prodotto richiamato è un altro correttore di acidità e antiossidante per dieta alcalina, chiamato AlkaSugar, in barattoli da 120 grammi (non 12 grammi, come erroneamente indicato sull’avviso). La ragione del provvedimento è la presenza di additivi non consentiti (non è specificato quali siano). Anche in questo caso, sono richiamati tutti i lotti. L’azienda Nutracore Srl ha prodotto il correttore di acidità per Vivere Alcalino Srl. Lo stabilimento di produzione è in via Settembrini 134, a Canosa di Puglia, in provincia di Barletta-Andria-Trani.

Un mese fa, Vivere Alcalino aveva richiamato tutti i lotti dei prodotti a marchio AlkaWater su disposizione del Ministero della Salute (leggi qui il richiamo degli integratori per acqua alcalina). Il provvedimento era scattato dopo che un bambino di sei anni era finito al pronto soccorso con ustioni alla gola e allo stomaco.

A scopo puramente precauzionale, l’azienda raccomanda ai consumatori e alle consumatrici in possesso dei prodotti indicati di non utilizzarli.

Dal primo gennaio 2023 Il Fatto Alimentare ha segnalato 197 richiami, per un totale di 392 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

