Penny Market ha diffuso il richiamo precauzionale da parte dell’operatore di un lotto di cornetti curvi vuoti surgelati a marchio Cupiello. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la possibile presenza di frammenti di metallo. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 272 grammi (4 pezzi) con il numero di lotto L26124 e il termine minimo di conservazione (TMC) 31/05/2027.

L’azienda Fresystem Spa, del Gruppo Ferrero, ha prodotto i prodotti da forno surgelati richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in Zona industriale ASI, località Pascarola, a Caivano, nella città metropolitana di Napoli.

In precedenza, Ferrero aveva richiamato diversi lotti di Nutella Muffin e Nutella Croissant prodotti nello stesso stabilimento, sempre per la possibile presenza di frammenti di metallo (leggi qui l’articolo sul richiamo dei prodotti da forno surgelati Ferrero).

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare i cornetti surgelati con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 121 richiami e ritiri, per un totale di 261 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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