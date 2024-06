Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di tutti i lotti e tutti i termini minimi di conservazione (TMC) degli snack a base di mais al gusto BBQ ‘Clover Chips’ a marchio Leslie’s. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di glutine non dichiarato in etichetta nel prodotto. Le confezioni interessate sono vendute in formato da 85 grammi e 145 grammi. Pur essendo datato 22/04/2024, il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo soltanto nel tardo pomeriggio di ieri, 05/06/2024, con un ritardo di oltre 40 giorni.

L’azienda Leslie’s ha prodotto gli snack richiamati in uno stabilimento nelle Filippine. Il prodotto è poi distribuito in Europea dall’azienda Beagley Copperman, specializzata in importazioni ed esportazioni di cibi asiatici.

In via cautelativa, si raccomanda alle persone celiache o intolleranti al glutine di non consumare le chips in questione e restituirle al punto vendita dove sono state acquistate. Le consumatrici e i consumatori che non sono celiaci o intolleranti al glutine possono invece mangiare il prodotto richiamato senza correre rischi.

Dal primo gennaio 2024 Il Fatto Alimentare ha segnalato 122 richiami, per un totale di 261 prodotti.

