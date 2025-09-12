Si allarga il richiamo di chiodi di garofano per pesticidi oltre i limiti di cui abbiamo dato notizia ieri, 11 settembre. Sono coinvolti altri tre marchi del distributore: Decò, Il Gigante e Selex. Carrefour, invece, ha segnalato il richiamo di un lotto di stracciatella per rischio microbiologico.

Il richiamo dei chiodi di garofano

I supermercati A&O, Famila, Decò e Il Gigante hanno pubblicato i richiami da parte dell’operatore di un lotto ciascuno di chiodi di garofano, venduto con i rispettivi marchi Selex, Decò e Il Gigante. Come sopra indicato, il motivo indicato sugli avvisi di richiamo è la presenza di pesticidi oltre i limiti di legge, senza specificare di quale sostanza si tratti.

I prodotti in questione sono i seguenti:

Chiodi di garofano interi Selex, in vasetti di vetro da 30 grammi, con il numero di lotto L15069C e il termine minimo di conservazione (TMC) 31/03/2028;

Chiodi di garofano interi Decò, in vasetti di vetro da 25 grammi, con il numero di lotto L07085C e il TMC 31/03/2028;

Chiodi di garofano Il Gigante, in vasetti di vetro da 25 grammi, con il numero di lotto L07083C e il TMC 31/03/2028.

L’azienda Drogheria e Alimentari Spa ha confezionato tutti i chiodi di garofano richiamati. Lo stabilimento si trova in viale Nilde Iotti 23/25, a Scarperia e San Piero, nella città metropolitana di Firenze.

Come accennato, questi non sono gli unici marchi di chiodi di garofano coinvolti. Tigros e Basko hanno segnalato il richiamo del prodotto a marchio Primia, sempre per presenza di pesticidi, confezionato dalla stessa azienda (leggi qui il precedente richiamo di chiodi di garofano).

Il richiamo della stracciatella

I supermercati Carrefour, invece, hanno diffuso il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di stracciatella a marchio san Martino. La ragione indicata è la possibile presenza di Listeria monocytogenes nel prodotto. Le confezioni coinvolte sono da 250 grammi e 1 kg, con il numero di lotto X5205 e la data di scadenza 16/09/2025.

L’azienda San Martino Srl ha prodotto la stracciatella richiamata. Lo stabilimento di produzione si trova in via Zona Industriale 1/A, a Trana, nella città metropolitana di Torino (marchio di identificazione IT 01/236 CE)

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare i prodotti con i marchi e i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 183 richiami, per un totale di 442 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos (copertina), A&O, Decò, Il Gigante, Carrefour

Iscriviti al servizio gratuito di allerta via email Iscriviti Oppure al canale telegram Iscriviti



2