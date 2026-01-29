Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di cartellate al vincotto a marchio Reale. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è l’etichettatura non conforme al Regolamento 1169/2011 degli allergeni. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 300 grammi con il numero di lotto V4225 e il termine minimo di conservazione (TMC) 30/05/2026. Il documento pubblicato dal Ministero non contiene immagini del prodotto richiamato.

La Pasticceria Reale Srl ha prodotto le cartellate al vincotto richiamate. Lo stabilimento di produzione si trova in via Abetone 13/A, ad Altamura, nella città metropolitana di Bari.

A scopo precauzionale, si raccomanda a tutte le persone allergiche di non consumare le cartellate con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto. Il consumo del dolce in questione è sicuro per le persone che non soffrono di allergie alimentari.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’azienda al numero 080 3111493 oppure all’indirizzo email info@pasticceriareale.it

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 14 richiami, per un totale di 43 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

