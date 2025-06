Il Ministero della Salute ha segnalato due nuovi richiami: si tratta di un lotto di formaggio nostrano per rischio microbiologico e uno di calamari indopacifici per rischio chimico.

Il richiamo dei calamari

Il Ministero e i supermercati Decò hanno pubblicato il richiamo da parte dell’operatore di un lotto di calamari indopacifici puliti congelati a marchio La Ciurma. Il motivo indicato nell’avviso di richiamo è la presenza di cadmio oltre i limiti di legge. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 800 grammi, con il numero di lotto 4H26 e la data di scadenza 08/2026.

L’azienda Ittitalia Srl ha commercializzato il prodotto in Italia. Lo stabilimento di produzione si trova in India (marchio di identificazione 854).

Il richiamo del formaggio

Il Ministero della Salute, con un ritardo di una settimana, ha diffuso anche il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di formaggio nostrano montanaro prodotto da Bertolino. La ragione indicata è la possibile presenza di Lsiteria monocytogenes. Il prodotto interessato è venduto in forme sfuse da 2/2,5 kg, con il numero di lotto 653 e la data di scadenza 22/06/2025.

L’azienda Bertolino Srl ha prodotto il formaggio nostrano montanaro richiamato. Lo stabilimento di produzione si trova in via della Tecnica 4, a Villadossola, in provincia di Verbania (marchio di identificazione IT G1D9Q).

In via cautelativa, si raccomanda di non consumare i prodotti con le date di scadenza e i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

© Riproduzione riservata Foto: Fotolia (copertina), Ministero della Salute

