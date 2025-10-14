La catena GrosMarket ha diffuso il richiamo da parte del fornitore di un lotto di borragine a cubetti surgelata prodotta dall’azienda Rolli Alimentari. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di alcaloidi pirrolizidinici oltre il limite: si tratta di sostanze naturalmente presenti nelle piante (in particolare in Boraginaceae, Asteraceae e Fabaceae), ma potenzialmente cancerogene. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 2,5 kg con il numero di lotto LR164A e il termine minimo di conservazione (TMC) 30/06/2027 (EAN 8000235997856).

Come indicato in precedenza, l’azienda Rolli Alimentari Spa ha prodotto le confezioni di borragine surgelata a cubetti richiamate. L’avviso di richiamo pubblicato da GrosMarket non indica la sede dello stabilimento di produzione, né l’immagine del prodotto.

In via cautelativa, si raccomanda quindi di non consumare la borragine surgelata con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 207 richiami, per un totale di 478 prodotti di aziende e marchi differenti.

