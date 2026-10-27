I supermercati Esselunga hanno segnalato il richiamo di un lotto di ananas a fette a marchio Amore in Ogni Frutto Spreafico per un errore di etichettatura: sulla confezione compare la dicitura “macedonia tradizionale 4 gusti” anziché “ananas a fette”. Di conseguenza anche la data di scadenza è sbagliata: 03/11/2026, invece che 30/10/2026. Il prodotto in questione è venduto in vaschette da 250 grammi, con il numero di lotto 02F26053208 e la data di scadenza errata 03/11/2026.

A produrre l’ananas a fette richiamato è stata l’azienda Spreafico Francesco e F.lli Spa. Lo stabilimento di produzione si trova in via Campagnola 8/C, a Dolzago, in provincia di Lecco.

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare l’ananas a fette con il numero di lotto sopra indicato oltre la data di scadenza corretta 30/10/2026. In ogni caso, le consumatrici e i consumatori possono restituire il prodotto richiamato al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 229 richiami e ritiri, per un totale di 510 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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