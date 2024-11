La catena di discount Aldi ha richiamato alcuni lotti di fette di torta al cioccolato e al lampone del suo marchio Good Choice. Il motivo indicato nell’avviso di richiamo è la presenza dell’allergene uova non dichiarato in etichetta. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 220 grammi e 280 grammi con le date di scadenza 22/11/2024, 24/11/2024, 25/11/2024, 29/11/2024 e 02/12/2024, corrispondenti ai numeri di lotto.

L’azienda Stabinger Gmbh ha prodotto le fette di torta richiamate per Aldi. La catena fa sapere che il prodotto coinvolto è stato in vendita in tutti i punti vendita Aldi fino al giorno 20/11/2024.

In via cautelativa, Aldi raccomanda alle persone allergiche alle uova di non consumare le fette di torta con le date di scadenza sopra indicate. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli in qualsiasi punto vendita della catena, dove si procederà al rimborso anche senza presentare lo scontrino. Le persone che non sono allergiche alle uova possono consumare il prodotto senza rischi.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio clienti Aldi al numero 800 370 370, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00, oppure il sabato dalle 8.00 alle 14.00.

Dal primo gennaio 2024 Il Fatto Alimentare ha segnalato 236 richiami, per un totale di 606 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

