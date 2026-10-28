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Acqua minerale versata da una bottiglia di vetro in un bicchiere, dietro un altro bicchiere con acqua e fette di limone
Richiami e ritiri

Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale di un lotto di acqua minerale naturale San Zaccaria per la potenziale presenza di Pseudomonas aeruginosa. Il prodotto in questione è venduto in bottiglie di vetro da 1 litro, con il numero di lotto L26239221100 e il termine minimo di conservazione (TMC) 27/08/2028. Nonostante il provvedimento sia datato 20/10/2026, il Ministero lo ha pubblicato soltanto nel tardo pomeriggio del 27/10/2026, con una settimana di ritardo.

A produrre l’acqua minerale richiamata è stata l’azienda Fonti Terme di Brennero Srl. Lo stabilimento di produzione si trova in Località Terme di Brennero 9, a Brennero, nella provincia autonoma di Bolzano.

Acqua minerale naturale San Zaccaria richiamo 27.10.2026
L’acqua minerale naturale San Zaccaria richiamata

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare l’acqua minerale naturale con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto, dove si provvederà alla sostituzione o al rimborso.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 230 richiami e ritiri, per un totale di 511 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata. Foto: Depositphotos (copertina), Ministero della Salute

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isolina pirani
isolina pirani
28 Ottobre 2026 11:53

fonte di conoscenza , di possibile autodifesa e di riflessione per previsioni. Perchè non richiedere il 5 per mille indicando il codice?

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Valeria Nardi
Valeria Nardi
Reply to  isolina pirani
28 Ottobre 2026 11:59

La ringraziamo sinceramente per l’apprezzamento e per il supporto al nostro lavoro di inchiesta e informazione.
Purtroppo la legge riserva la destinazione del 5 per mille esclusivamente agli enti del Terzo Settore (ONLUS, associazioni di promozione sociale), alla ricerca e alle attività sociali dei Comuni. Il Fatto Alimentare è una testata giornalistica indipendente e, per la propria natura giuridica, non rientra tra i soggetti a cui la normativa fiscale consente di accedere a questa quota. Se desidera sostenere il nostro lavoro di informazione e inchiesta sulla sicurezza alimentare, può farlo direttamente tramite le donazioni spontanee nella pagina “Sostieni Il Fatto Alimentare” presente sul nostro sito. https://ilfattoalimentare.it/sostenitore-del-alimentare

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