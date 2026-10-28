Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale di un lotto di acqua minerale naturale San Zaccaria per la potenziale presenza di Pseudomonas aeruginosa. Il prodotto in questione è venduto in bottiglie di vetro da 1 litro, con il numero di lotto L26239221100 e il termine minimo di conservazione (TMC) 27/08/2028. Nonostante il provvedimento sia datato 20/10/2026, il Ministero lo ha pubblicato soltanto nel tardo pomeriggio del 27/10/2026, con una settimana di ritardo.

A produrre l’acqua minerale richiamata è stata l’azienda Fonti Terme di Brennero Srl. Lo stabilimento di produzione si trova in Località Terme di Brennero 9, a Brennero, nella provincia autonoma di Bolzano.

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare l’acqua minerale naturale con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto, dove si provvederà alla sostituzione o al rimborso.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 230 richiami e ritiri, per un totale di 511 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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