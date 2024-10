Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo da parte del produttore di un lotto di prosciutto crudo a marchio Sisa. La ragione indicata sull’avviso di richiamo per rischio microbiologico è la possibile presenza di Listeria monocytogenes. Il prodotto in questione è venduto in confezione da 100 grammi, con lo stesso numero di lotto 341 e scadenza 28/10/2024.

Il prodotto è commercializzato dall’azienda D.IT – Distribuzione Italiana Soc. Coop, mentre l’azienda M&C SRL ha prodotto il prosciutto crudo richiamato. Lo stabilimento di produzione si trova Pascarola, Zona Industriale Asi, Caivano (NA). (marchio di identificazione IT S2Q20 CE).

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda dunque di non consumare il prosciutto crudo con la scadenza e il numero di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto. Ricordiamo che la Listeria monocytogenes è un microrganismo patogeno in grado di moltiplicarsi a temperature prossime a 0°C, che può avere un decorso anche molto grave. Per questo l’industria alimentare è molto attenta a questo batterio.

